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Era stata molto discussa alla vigilia la designazione arbitrale di Massa per Roma-Inter, ma il direttore di gara, come anche scrive la Gazzetta dello Sport, se l'è cavata egregiamente:

"Al 3’ Thuram rischia il giallo su Balerdi ma la gomitata sembra fortuita. Al 10’ Lautaro viene fermato mentre è lanciato a rete per una precedente trattenuta di Thuram su Hermoso. Protesta Barella che si prende il giallo. Al 29’ timide proteste di Lautaro ma il suo colpo di testa finisce sulla spalla di Dybala: giusto non dare rigore".

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"Al 37’ sul secondo gol della Roma il guardalinee Berti aveva alzato la bandierina dopo che la palla ha superato la linea di porta. Poi il Var certifica la bontà del gol: Koné è dietro la linea della palla quando Mancini tocca il pallone. Nel recupero del primo tempo, giallo giusto ad Akanji per un intervento in ritardo su Malen. Al 48’ Thuram contrastato da Balerdi in area: tutto regolare. Al 57’ giallo a Bastoni che ferma una promettente azione di Malen. All’82’ Koulierakis da dietro su Diouf: giusto tirare fuori il cartellino giallo".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)