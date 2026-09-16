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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato dello strapotere dell'Inter e del duello con la Roma:

"Ci hanno scritto un commento che preso un po' con le molle... condivido: l'Inter è il Bayern Monaco italiano, cioè una squadra che in questo momento, anche se va sotto 2-0, rimane tranquilla. Lo fa per la seconda volta di fila, per la terza di fila va sotto 2-0, per la seconda volta di fila in campionato rimonta da 2-0. Se devo dire una cosa in cui la Roma mi sembra superiore all'Inter, a parte il portiere, è che è un pochettino più gruppo, ma non per sminuire l'Inter, per esaltare il gruppo della Roma. La scena un po' che prende la copertina è Pisilli che segna coi crampi e si contorce per il 2-0, ma c'è un nucleo che va oltre gli undici, e adesso arriva a 16-17. Balerdi ormai è diventato un titolare in più. Inter ha potenziale offensiva da terza cifra".