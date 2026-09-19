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Roma-Inter torna ad essere una sfida ad alta quota. Proprio come accaduto nell’era post Calciopoli, la sfida tra giallorossi e nerazzurri torna a profumare di Scudetto.

“ Come vent’anni fa, quando sembrava essere diventata la nuova classica del calcio italiano. Roma e Inter respirano assieme la stessa aria d’alta quota, ma nonostante il campionato sia solo all’inizio la mente non può che tornare alle stagioni dei testa a testa all’inseguimento del titolo, oltre ai molteplici confronti tra Coppa Italia e Supercoppa. Era la Serie A post Calciopoli e i nerazzurri in tre occasioni su quattro dovettero battagliare con i giallorossi per conquistare i titoli tra il 2006/07 e il 2009/10”.

Inter, i precedenti con la Roma

Il primo scudetto arrivò con una distanza siderale, ben 22 punti di margine per l’Inter di Mancini con la matematica messa in tasca a 5 giornate dal termine”.

Il Corriere dello Sport aggiunge:

“Molto più combattuti gli altri due capitoli: l’annata 2007/08 vide la squadra interista imporsi per 3 punti, grazie anche alla doppietta decisiva di Ibrahimovic sotto la pioggia a Parma all’ultima giornata, mentre nel torneo 2009/10 gli eroi del Triplete firmato Mourinho si imposero per sole 2 lunghezze con lo storico gol vittoria firmato da Milito a Siena”.

L’asse Roma-Milano

“Pochi giorni prima la stessa Inter, e sempre con il gol del solito Milito, alzò al cielo la Coppa Italia all’Olimpico (nella finale del calcione di Totti a Balotelli). Erano stagioni di rimpalli costanti sull’asse Roma-Milano, tanto che i giallorossi quello stesso trofeo lo conquistarono nelle stagioni degli scudetti interisti (2006/07 e 2007/08), prima con un pirotecnico 6-2 e poi con un 2-1 deciso dalla stoccata di Perrotta. Considerando le medesime annate, per la Supercoppa Italiana invece i capitolini avevano fatto festa nel 2007 in casa dei rivali (0-1 con calcio di rigore trasformato da De Rossi) mentre i nerazzurri si erano imposti nel 2010 per 3-1 e soprattutto nel 2006 con un 4-3 da infarto ai supplementari dopo aver rimontato tre reti di svantaggio”.