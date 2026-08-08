L'analisi del Corriere della Sera, che si concentra sulla ricerca degli attaccanti da parte delle squadre del campionato italiano
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Caccia al bomber. In Serie A continua a tenere banco la ricerca degli attaccanti e - secondo il Corriere della Sera - è possibile riconoscere il motivo nell’eredità lasciata dalla scorsa stagione.
“A Lautaro Martinez, assente in otto partite, sono bastati 17 gol per vincere la classifica capocannonieri. L’unico capace di impensierirlo è stato Malen, arrivato a gennaio. Un dato da record sì, ma negativo: è il minimo storico da quando il torneo è tornato a 20 squadre. Kane ha vinto con 36 gol, Haaland con 27, Mbappé con 25”.
Il quotidiano aggiunge:
“Mai negli ultimi anni si era segnato così poco. Senza andare troppo lontani, nel 2020/21 il totale di gol era stato di 1160. Nell’ultima stagione 922. E l’impressione non migliora se si estende il confronto con l’estero. La Serie A tra i top cinque campionati europei è quello in cui si concretizza meno. 2,43 la media dei gol a partita. 3,24 in Germania”.
Il campionato italiano continua a dominare per il numero di 0-0 e di partite in cui una delle due squadre non segna:
“Si salva solo l’inter, terza in Europa per efficienza realizzativa (89 reti) e dietro solo a Bayern Monaco (122) e Barcellona (95)”.
“E, infatti, i nerazzurri sono gli unici che non cambieranno il loro attacco” chiosa il quotidiano.
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