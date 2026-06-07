Il club rossonero sta attraversando una fase di grande incertezza societaria: anche i nerazzurri attendono novità

I problemi societari del Milan e il clima di incertezza che si respira in casa rossonera potrebbero coinvolgere anche... l'Inter: i due club milanesi, come noto, condividono il progetto del nuovo stadio, e per questo motivo i vertici nerazzurri attendono novità dall'altra sponda del Naviglio.

Così scrive il Corriere della Sera: "Il clima di precarietà ha alimentato le preoccupazioni anche in seno all'Inter che, con i rossoneri, condivide il progetto stadio. I nerazzurri ritengono vitale poter contare su un Milan in salute, con una linea di comando definita e focalizzata sul portare a termine l'operazione onerosa relativa alla costruzione del nuovo impianto. Del resto, la rivalità in campo finisce lì: a tutto il movimento calcistico italiano (anche per la vendita dei diritti tv all'estero) serve che un club di grandi tradizioni come il Milan trovi assestamento tecnico e societario".