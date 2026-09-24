VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?

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Domani sera, la "nuova" Italia di Roberto Mancini riparte in Nations League contro il Belgio. Come riferisce La Stampa, il ct azzurro avrà l'occasione di riconquistare i tifosi italiani dopo il burrascoso addio nel 2023:

"C’è Roberto Mancini pronto a ripartire ovviamente, la Nazionale ha bisogno di rinascere dopo tre Mondiali mancati (uno proprio con lui nonostante la vittoria dell’Europeo) e il ct deve ancora riconquistare tifosi e opinione pubblica dopo l’addio dell’estate 2023 ingolosito dai milioni arabi".

(Fonte: La Stampa)