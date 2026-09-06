Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Va bene Esposito, che contro il Napoli ha giocato la sua terza gara da titolare nelle prime tre giornate di campionato. Va bene Bonny, entrato bene in partita e decisivo nello sparigliare le carte nel concitato finale. Ma il match di ieri è servito a ribadire un concetto molto chiaro: la coppia di attaccanti titolari dell'Inter è, e sarà, quella composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Getty Images

Real Madrid nel mirino

Doppietta dell'argentino, gol del francese: per entrambi prime firme della stagione, un segnale importante dopo un'estate iniziata in ritardo rispetto a molti compagni di squadra a causa degli impegni al Mondiale. Ora, però, è tempo di riprendere le vecchie abitudini, a cominciare dalla sfida in programma martedì sera contro il Real Madrid.

Getty Images

La coppia titolare

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La testata di Marcus Thuram è, infatti, servita a ricomporre la ThuLa in tutto e per tutto. Finora Pio ha avuto la sua triplice occasione nell'attacco interista, ma in vista della battaglia campale del Bernabeu è tornata la batteria dei titolari: la prima fila dell'attacco apparterrà sempre a loro, Lautaro e Thuram".