Terza vittoria consecutiva per l'Inter. In un San Siro sold out, i nerazzurri hanno battuto il Napoli vincendo il primo scontro diretto (questo sì) della stagione. Fondamentali sono stati i cambi di Cristian Chivu che ha saputo leggere i momenti chiave della gara e dare la spinta decisiva alla squadra.

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"La fuga sotto la curva al 3-2 quasi sul gong è servita per scaricare tutta la tensione accumulata. Cristian Chivu non ha resistito alla tentazione di partecipare al grande abbraccio tra il popolo nerazzurro e i suoi beniamini, per suggellare una rimonta destinata a incastonarsi nel pantheon dei ricordi della storia recente interista. Grazie ai cambi immediati, aumentando i giri nel motore, Chivu ha fornito ai suoi gli strumenti per costruire la clamorosa rimonta", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Ieri è arrivato dunque un colpo di spugna definitivo sulle critiche ricevute dall’Inter per il rendimento in determinate partite. Già da oggi c’è da pensare al Real Madrid, con vista sulla sfida in programma martedì sera allo stadio Bernabeu. In attesa di capire come starà Federico Dimarco, che ieri ha rimediato un problema al ginocchio sinistro. I dubbi di formazione non mancheranno di certo, considerando quante alternative in ogni reparto ha ora a disposizione l’Inter. In rosa ci sono giocatori che possono permettere di cambiare il piano gara in base alle caratteristiche dell’avversario e ai momenti delle partite, proprio come avvenuto ieri. La difficoltà per Chivu sta nel miscelare al meglio le risorse a disposizione, per tenere tutti sulla corda e lanciarli all’occorrenza. In rampa di lancio ci sarà ancora il neoacquisto Curtis Jones".

(Corriere dello Sport)