Paolo CondÃ² ha parlato dell'Inter e della vittoria contro il Napoli sottolineando la forza dei nerazzurri che negli anni hanno trovato continuitÃ grazie alla forza del gruppo e dello zoccolo duro della squadra che in sostanza non Ã¨ cambiato moltissimo.

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Â«L'Inter ha lanciato un messaggio. Ormai la conosciamo: Ã¨ un gruppo di giocatori che Ã¨ ancora lo stesso, che ha trovato la formula per avere sempre fame ed Ã¨ abbastanza stupefacente questa cosaÂ», ha detto il giornalista sottolinendo proprio la forza dei nerazzurri.

Â«Se tu vai a vedere il Napoli, che Ã¨ l'altra grande squadra di questo periodo storico, ha vinto lo Scudetto con Spalletti e l'anno successivo Ã¨ arrivata decima. Poi ha rivinto con Conte ma comunque ha delle altalene. L'Inter continua, anche in una partita che sta perdendo due a zero, a combattereÂ», ha detto ancora della squadra di Chivu.

«Il solo fatto che parliamo di anti-Inter significa che la poniamo davanti a tutte e lo diciamo anche perchÃ© Ã¨ stata capace di vincere una gara come quella contro il Napoli, una gara sul filo, che poteva essere vinta anche dal Napoli. Ne ricaviamo come legge generale la capacitÃ dell'Inter di non morire mai, ma certo non possiamo bocciare il Napoli. Il cooling break ha segnato una separazione: prima tutto Inter, poi tutto Napoli. Nel secondo tempo Barella prende un pallone sul primo gol, poi la palla che non va fuori e se ne accorge prima il Napoli. Dietro all'Inter - ha concluso - tante squadre sono migliorate perchÃ© prima ancora di comprare non hanno venduto. Diao-Nico Paz e Baturina sono rimasti nel ComoÂ».

(Fonte: SS24)