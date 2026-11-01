Schierato da unica punta, quasi del tutto isolato lì in attacco, Marcus Thuram non ha vissuto una serata molto piacevole

Marco Macca
milan. inter vitiello

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Schierato da unica punta, quasi del tutto isolato lì in attacco, Marcus Thuram non ha vissuto una serata molto piacevole.

AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
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La Gazzetta dello Sport analizza così la sua prestazione, assegnando all'attaccante dell'Inter 5 in pagella:

Thuram
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"A un certo punto pareva chiedere: dov'è Lautaro? Isolato, non tocca palla per tutto il primo tempo. Leggermente meglio nella ripresa quando ha qualche intuizione".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

Thuram

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