Schierato da unica punta, quasi del tutto isolato lì in attacco, Marcus Thuram non ha vissuto una serata molto piacevole
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Schierato da unica punta, quasi del tutto isolato lì in attacco, Marcus Thuram non ha vissuto una serata molto piacevole.
La Gazzetta dello Sport analizza così la sua prestazione, assegnando all'attaccante dell'Inter 5 in pagella:
"A un certo punto pareva chiedere: dov'è Lautaro? Isolato, non tocca palla per tutto il primo tempo. Leggermente meglio nella ripresa quando ha qualche intuizione".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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