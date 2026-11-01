Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Senza Lautaro, Marcus Thuram è costretto a portare la croce dell'attacco dell'Inter ormai da molte partite. Ieri, atteggiamento sbagliato a parte, l'attaccante francese è apparso in netto calo:

Getty

"Sono, comunque, settimane che Marcus canta e porta la croce e, in fondo, si è sentita questa spremuta di fatica sui muscoli francesi: i nuovi 90 minuti in campo si sommano ai 473 che aveva nelle gambe dalla fine della sosta, ma ieri il figlio di Lilian si è pure ritrovato a fare un lavoro supplementare. Fin qui aveva semplicemente dovuto sostituire i gol e il peso di Lautaro — il costume del Toro, al contrario, gli sta benone —, ma col Milan ha dovuto fare a meno anche di un collega altruista accanto".

Getty

"Questa settima partita da titolare arriva dopo i 61 minuti contro il Parma, i 67 contro il Bruges, i 79 a Bologna, poi due gare intere contro Shakhtar e Fiorentina e altri 86 minuti inattesi a Venezia. Proprio il riposo mancato in Laguna deve aver complicato ulteriormente i piani: per quella febbriciattola, Pio non era al meglio e Marcus, che pensava finalmente di respirare, aveva dovuto giocare ancora, per una volta accanto a Bonny. Certo, non si può spiegare ogni difficoltà con la stanchezza arretrata, anche perché il flop suo e dei compagni è dipeso anche dalla fame feroce altrui che i nerazzurri non avevano. Volate via le streghe, dalla Champions in poi Thuram avrà un solo desiderio: che torni un compagno in maschera accanto a lui".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)