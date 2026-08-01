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Curtis Jones è ancora abbondantemente nel mirino dell'Inter. Lo conferma anche TuttoSport, che si sofferma sul centrocampista nel focus di mercato sui nerazzurri:

"Con perfetto tempismo, l’Inter ha riattivato i contatti per Curtis Jones che - va ricordato - è stato espressamente richiesto da Cristian Chivu perché l’allenatore è convinto che non ci sia in rosa un centrocampista dalle sue caratteristiche, per forza fisica, capacità di “strappare” e verticalizzare il gioco.

In pratica - senza mancare di rispetto all’interessato - l’inglese dovrebbe dare all’Inter quanto non è riuscito a offrire Davide Frattesi che, difatti, è in uscita. Attraverso intermediari, il club nerazzurro ha portato l’offerta a 35 milioni, alzando ulteriormente l’asticella di un paio di milioni. Il tutto nel giorno in cui Jones - in tempi di social pure questi sono indizi importanti - ha messo un “like” alla notizia dello sbarco di John Stones (che in sede ha potuto conoscere Beppe Bergomi) all’Inter".