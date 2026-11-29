Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche delle scelte di Cristian Chivu e non risparmia critiche all'allenatore dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda le decisioni sul portiere titolare, raccontando un retroscena estivo.

Queste le considerazioni del quotidiano:

"Provedel avrebbe probabilmente giocato anche senza l’infortunio di Pepo Martinez (out per i postumi di una contusione alla coscia presa mercoledì con lo Stoccarda in Champions) anche se la gestione dell’ex portiere della Lazio a opera di Chivu lascia un po’ perplessi, considerato che in estate era stato garantito all’entourage di Provedel che i due portieri sarebbero partiti alla pari (per questo, nonostante altre offerte, il ragazzo ha scelto l’Inter), invece l’allenatore ha sconfessato le promesse fatte dai dirigenti, consegnando a Martinez i gradi di titolare e andando avanti con quell’idea nonostante più di una prestazione negativa dello spagnolo".

(Fonte: Tuttosport)