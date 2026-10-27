Previste rotazioni domani sera in casa Inter per la sfida contro il Venezia al Penzo. Oltre a Marcus Thuram, infatti, possono riposare altri due big
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Previste rotazioni domani sera in casa Inter per la sfida contro il Venezia al Penzo. Oltre a Marcus Thuram, infatti, possono riposare altri due big, come spiega il Corriere dello Sport.
"Anche Calhanoglu, ad esempio, non sembra brillantissimo. Chivu tiene il suo minutaggio attorno ai 60’, ma con la Fiorentina ha giocato per un’altra mezz’ora abbondante nella ripresa. Da capire quindi se, stavolta, Stankovic possa avere la sua prima chance dal 1’, oppure se in cabina di regia si siederà ancora Zielinski.
Plausibile inoltre il riposo di Akanji in difesa, con Bastoni di nuovo centrale. Attenzione, poi, a Spence, che insidia Diouf sulla fascia destra. Anche l’ex-Lens, del resto, è da preservare in vista del Milan".
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