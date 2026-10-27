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Non c'è dubbio Marcus Thuram è l'uomo dell'Inter in questo momento. Assente Lautaro il francese si è messo sulle spalle la squadra e la sta trascinando. Il suo futuro parla ancora nerazzurro, primi sondaggi col club per il rinnovo.

"Il modo impetuoso con cui ha rovesciato la Fiorentina nel recupero ha colpito tutti, ma non chi osserva Marcus da vicino ad Appiano ogni giorno: l’Inter ha notato subito questo nuovo Thuram 2026-27, determinato come mai prima d’ora, senza quelle pause dentro alla partita che non piacevano neanche al collega di reparto. L’ultimo boost gliel’ha dato, però, un vecchio amico di famiglia: la mancata convocazione in nazionale di Zizou Zidane gli ha permesso di allenarsi quando i compagni giravano il mondo con le nazionali, ma soprattutto lo ha caricato di una voglia nascosta. Il figlio di Lilian farebbe di tutto per rivestirsi del bleu di Francia e, inevitabilmente, tutto passerà da questa vena in nerazzurro. Al momento, è l’attaccante che tiene a galla l’Inter in mare aperto, soprattutto quando si rischia il naufragio. La corda lanciata dalla barca per la solita rimonta, con la speranza che trovi un appiglio e tiri fuori anche gli altri, si tratti di questo Pio Esposito in leggero arretramento o di “Angelo” Bonny, più in forma rispetto al collega italiano", racconta La Gazzetta dello Sport.

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"Thuram intende continuare ad esserlo ancora a lungo, ben oltre la scadenza del contratto oggi fissata nel 2028: su questo comune progetto di lungo periodo al momento non ci sono particolari controindicazioni, anzi tutto lascia pensare che si possa proseguire insieme ancora e ancora. Da un lato c’è la volontà del francese, che a fine stagione si avvicinerà ormai ai 30 anni tondi e ha aggiunto Milano nella sua geografia italiana del cuore dopo Parma e Torino; dall’altra quella della società, convinta di non poter trovare in giro (a cifre ragionevoli) un attaccante subito così decisivo o, comunque, una punta che balli tanto bene il tango con Lautaro".

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"Il domani si è, comunque, già nutrito di un primo appuntamento: il nuovo direttore sportivo Dario Baccin, d’accordo con il presidente Beppe Marotta, ha scelto una linea interventista e fatto già un giro d’orizzonte con gli agenti dei giocatori con scadenza più immediata. Con quelli di Thuram non si è entrati nello specifico delle cifre, non sono state formulate richieste economiche, ma si parte da una solenne volontà comune: lui vuole vestire ancora il nerazzurro degli idoli Adriano e Ronaldo, il club vuole tenerlo legato alla Pinetina. E poi non sembrano esserci all’orizzonte squadre pronte a un maxi-investimento per un attaccante di questa età e con stipendio robusto da sei milioni netti a stagione. La clausola da 85 milioni, valida ogni anno fino a inizio luglio, è da considerarsi quasi una formalità, anche perché tiene l’asticella del prezzo in una posizione altissima. L’assist migliore per restare, però, lo regala il fisco, visto che il contrattone di Marcus sarà ancora protetto dal Decreto Crescita: ci sono margini per poter crescere un minimo nella retribuzione, senza però superare le colonne d’Ercole erette da Oaktree. Il fondo, infatti, vuole per tutti intese più moderne e “premianti”, legate a bonus per presenze e gol", spiega Gazzetta.