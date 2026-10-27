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In casa Inter si pensa anche al futuro e a blindare i giocatori che hanno fatto la fortuna del club negli ultimi anni. Tra questi Marcus Thuram e non solo: la situazione su Carlos Augusto, Dimarco e Calhanoglu.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "In casa Inter si respira attorno a Thuram un ottimismo diverso rispetto alle altre situazioni simili da affrontare: smarcato il rinnovo di Carlos Augusto, che sarà annunciato a breve con scadenza 2031, il primo della lista sarà quello di Calha, che rischia di andare via a zero. Poi toccherà a Dimarco, dopo l’attivazione della clausola che legherà l’esterno alla sua Milano nerazzurra fino al 2028. Queste ultime due sono partite aperte, mentre ci sarà tempo per approfondire nei dettagli anche il dossier Thuram: fuori nessuno ha particolare fretta di agire; dentro al campo, invece, Marcus non si guarda più indietro".