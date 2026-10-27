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Domani sera è in programma al Penzo Venezia-Inter, l'ultima contro la prima: ma dentro la partita c'è una sfida molto romantica, quella tra i fratelli Stankovic, Aleksandar e Filip. Si legge infatti su Tuttosport: "Figli di Dejan, il primo ha iniziato sin da piccolissimo a buttarsi ovunque, anche nella casa dove viveva con la famiglia vicino a San Siro, spinto pure dalla consapevolezza di non voler correre su e giù per il campo per non stancarsi troppo, col sogno di poter difendere un giorno i pali del club di Viale della Liberazione.

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Il secondo ha invece seguito le orme del padre, fatica là in mezzo al campo e oggi, dopo essersi fatto le ossa all’estero, punta a sfruttare al meglio ogni secondo che Chivu gli concederà con la maglia tifata sin da bambino. Filip è un titolarissimo del Venezia. Per il ventiquattrenne 8 partite su 8 a difesa dei neroverdi in Serie A, con 17 gol incassati, un solo clean sheet – determinante nell’unica vittoria del team di Nicola, per 1-0, contro il Napoli – ma prestazioni da applausi.

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Spesso ha evitato passivi peggiori alla sua squadra e i 3 punti con i partenopei rappresentano il risultato di una prova da saracinesca vera e propria del classe 2002. Filip proverà a continuare a mettersi in mostra, con la speranza di tornare un giorno, da numero 1, ad Appiano Gentile (l’Inter detiene una percentuale del 50% sulla sua futura rivendita del ragazzo da parte del Venezia). Aleksandar invece, dopo aver dimostrato il proprio valore con Lucerna e soprattutto Bruges, è ritornato alla base e dal suo mentore Chivu".