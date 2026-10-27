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Dopo la vittoria in extremis con la Fiorentina, l'Inter scenderà in campo domani sera in casa del Venezia. Gara che anticipa il derby col Milan di sabato, ecco come Chivu potrebbe gestire le risorse.

"Ci sarà un’Inter anti-Venezia che con sé porterà determinate indicazioni in vista del derby. C’è chi farà gli straordinari e chi verrà gestito diversamente e sarà difficile vederlo titolare in entrambe le sfide di questa settimana. Poi però c’è anche chi tra la trasferta in Laguna e la partita più attesa potrebbe soltanto cambiare posizione in campo. Sì, perché c’è qualche pedina che, ferma restando la titolarità, permetterà a Chivu di far diventare ogni formazione un abito su misura per ogni partita", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"La prima alternanza che si avvia alla conferma è quella in porta. Provedel va verso la seconda gara di fila dal primo minuto mentre ci sono pochi dubbi sul fatto che torni Martinez per parare il Milan. La difesa è camaleontica. Bastoni è sicuro che garantirà continuità tra Venezia e Milan — complice la squalifica in Champions che lo obbligherà a rinunciare alla trasferta di Rotterdam di martedì prossimo — e allo stesso tempo è colui che può far cambiare volto al reparto anche ora che l’Inter ha due centrali ai box. Quando l’azzurro gioca braccetto di sinistra lascia spazio ad Akanji in mezzo e Bisseck a destra (come accadrà al Penzo), quando slitta al centro concede respiro allo svizzero e a Carlos Augusto di esprimersi. In questo modo non si rinuncia a Dimarco nella linea a cinque. L’esterno potrebbe fare doppietta, senza ovviamente essere spremuto per tutti e 180 i minuti, ma il mancino brasiliano così in forma renderà meno scontate le scelte di Chivu".

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"E in regia? Col Venezia si scalda Zielinski, uomo decisivo contro la Fiorentina e che comunque potrebbe rivedersi anche al derby ma come mezz’ala (mattonella domani potrebbe occupare Sucic). Sabato il polacco virerà sulla sinistra di Calha, il grande ex che in Veneto riposerà. Barella è un altro elemento difficile da togliere e ad oggi è uno di quelli che, fascia al braccio, potrebbe giocare sia domani sia sabato. A destra vedremo se e quante chance potrà ritagliarsi Spence; la certezza al momento lì è Diouf. Davanti il valzer delle punte chiederà un extra a Pio, domani in tandem con Bonny e a San Siro con Thuram (l’unico che ieri ha riposato e che si è già prenotato per un derby da protagonista). Oggi è già tempo di muoversi: partenza per Venezia nel pomeriggio, domani la gara e poi due sedute mattutine prima del grande giorno. Ma niente ritiro: la squadra sabato si ritroverà per colazione ad Appiano. Tutti insieme fino alla partenza in direzione stadio", aggiunge Gazzetta.