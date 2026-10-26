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Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza, giornalista, ha analizzato così quanto visto nell'ultima giornata di Serie A: "Inter e Lazio, Roma e Milan occupano oggi le prime quattro posizioni della classifica. Lo scudetto si assegnerà sull’alta velocità tra Milano e Roma?

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Inter e Lazio hanno guadagnato due punti sulla Roma, la coppia capolista è salita a più quattro, ma siamo soltanto all’ottava giornata e nessun domina, nemmeno l’Inter. Anzi, i campioni d’Italia, vincitori contro la Fiorentina grazie all’ennesima rimonta, hanno confermato di aver preso il vizio dello svantaggio. Tanto in un modo o nell’altro si rimedia, deve essere questo il ragionamento nel subconscio, ma non si può vivere di ribaltoni, vale a dire di eccezioni.

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Cristian Chivu deve aggiustare qualcosa, che sia l’approccio alle gare o la mira o i tratti di possesso al rallentatore. I tre punti sono stati meritati per il volume delle occasioni, però inseguire stanca, la tendenza va corretta. In Champions la strategia dell’andare sotto non paga, come dimostrano le sconfitte contro Real e Bruges".