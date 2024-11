Per Correa sarebbe l’esordio dal 1’

Per il Tucu Correa sarebbe la prima gara stagionale da titolare. Fin qui è stato impiegato per soli 38’, suddivisi in tre presenze di campionato, e non è arruolabile in Champions non essendo stato inserito in lista. L’ex punta della Lazio per lunghi tratti è rimasto ai margini, ma proprio a Verona la sua avventura in nerazzurro era cominciata sotto una buona stella con una doppietta a fine agosto 2021 che aveva regalato tre punti all’Inter. Era entrato in campo nel finale sull’1-1 e in soli 11’ di partita aveva piazzato una doppietta letale per gli avversari.