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In gol ancora con la Nazionale, Pio Esposito torna all’Inter dove dovrà cercare di confermarsi. Anche perché con il rientro di Lautaro e Thuram dovrà parecchio sgomitare per trovare spazio. Ne ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Alessandro Vocalelli che fa una provocazione:

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La sosta per le nazionali ci ha consegnato tanti motivi di dibattito e regalato assolute certezze su Pio Esposito. Ce ne fosse stato bisogno, abbiamo avuto conferma delle sue qualità, della sua cifra complessiva, con la concreta speranza di aver trovato il centravanti azzurro per i prossimi 10 anni. Perché non è facile trovare un ragazzo con una personalità così spiccata e una mentalità da grande professionista: raccontano, ad esempio, che nella breve trafila tra le giovanili e i primi passi in serie B, alcuni allenatori si siano scontrati con lui per un eccesso… di impegno. Perché restava lì, un’ora in più dell’allenamento “normale”, per migliorarsi dal punto di vista atletico e tecnico. Il ritorno del campionato, come è giusto, ha però riproposto - in maniera più fragorosa - un interrogativo semplice ma efficace: ma come è possibile che il 9 dell’Italia sia poi considerato una riserva nel suo club?

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Già, perché le gerarchie sono chiare: Lautaro e Thuram sono talmente forti da meritare il ruolo di titolari e alimentare il paradosso-Esposito. Che, anche giustamente, molti tendono a dribblare con la più classica delle osservazioni: nel calcio di oggi non si gioca più in undici e avere tante soluzioni - anche a partita in corso - è solo una ricchezza. Obiezione accolta, perché questo è uno dei motivi che, in un mondo spesso divisivo, ha spinto al consenso unanime nel considerare l’Inter la più forte e più completa.

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Ma, visto che parlare di calcio è un privilegio - e spesso ce ne dimentichiamo - si può provare anche ad aggiungere un po’ di sale al dibattito: per chiedersi, ad esempio, perché Lautaro, Thuram ed Esposito non potrebbero giocare insieme. La sensazione, strettamente personale, è che tre così potrebbero essere devastanti - non solo in un momento d’emergenza della gara - e in grado di compensare eventuali squilibri tattici. È chiaro, infatti, che la squadra assumerebbe un timbro ancora più spregiudicato e sarebbe necessaria una partecipazione collettiva, ma l’esperimento potrebbe riuscire in una sorta di 3-4-3 in cui esaltare le caratteristiche di partecipazione e generosità dei tre protagonisti. Perché Lautaro non è il classico centravanti d’area, ma sempre più negli anni ha dato il suo contributo in fase di costruzione e rilancio. Perché Esposito, anche lui preziosismo in area di rigore, è però un punto di riferimento potente e possente, in grado di fare da boa. E perché Thuram sa partire anche da più lontano: anzi è proprio con il campo a disposizione che risulta travolgente.

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Insomma, nel pieno rispetto delle idee di Chivu e degli equilibri, forse un esperimento - o meglio un percorso - del genere potrebbe regalare ulteriore slancio ad un gruppo già fortissimo. D’altronde anche il passato e la storia insegnano molto. E - per dire quanto è strano il calcio e quanto a volte si banalizzino le discussioni - si può ad esempio ricordare il timbro che sono riusciti a dare alle loro squadre tre grandi allenatori di epoche diverse tacciati - come se fosse un’offesa - di essere “italianisti”. Eppure Trapattoni, nel 1982, giocava con Platini, Boniek, Rossi e Bettega: alla faccia di chi lo considerava un difensivista. Così Capello vinse lo scudetto alla Roma con il tridente Totti-Batistuta-Delvecchio, più due finti terzini ma in realtà ali come Cafu e Candela. E Allegri decise un giorno di lanciare una Juve con Pjanic, Cuadrado, Dybala, Higuain e Mandzukic, dando vita a una clamorosa rimonta. Ma, restando all’Inter, basta in fondo ricordare il capolavoro di Mourinho capace di conquistare il Triplete con Pandev, Milito ed Eto’o, più Sneijder alle loro spalle. A volte, insomma, basta crederci e volerlo.