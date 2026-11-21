Maurizio Sarri riconosce la forza dell'Inter di Cristian Chivu, ma prepara la sua Atalanta a una sfida nella quale gli equilibri tattici potrebbero essere determinanti. Alla vigilia del big match di Bergamo, in programma domenica 22 novembre alle 20.45, il tecnico nerazzurro ha analizzato le caratteristiche della squadra avversaria, soffermandosi soprattutto sulla qualità nel palleggio e sulla capacità di superare la pressione.

«Noi tendiamo ad abbassarci, domani ci abbasseranno loro. Io l'Inter l'ho vista soffrire poco. Gioca sempre per stravincere. Magari subisce nei primi dieci minuti, ma ha qualità di palleggio per uscire dalle pressioni in zone alte di campo».

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Sarri: "Atalanta, possiamo giocare con due moduli"

Il tecnico dell'Atalanta ha poi affrontato il tema delle possibili scelte tattiche, spiegando come le caratteristiche dei giocatori a disposizione consentano di cambiare sistema di gioco.

«La rosa ci consente sia 4-2-3-1 e 4-3-3, Rowe e Sulemana sono più adatti al tridente e Raspadori e De Ketelaere all'altro sistema di gioco. Bisogna tenersi aperti a entrambe le soluzioni».

Sarri durissimo con Scamacca: "Potenziale da 100, ne sta portando 20"

Parole particolarmente significative anche quelle riservate a, dal quale Sarri si aspetta un rendimento decisamente superiore rispetto a quello mostrato finora.

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«Scamacca ha grandi doti fisiche e tecniche, a vederlo dici che fa venti gol ma ha una difficoltà tremenda a esprimere le sue qualità. In questo momento è bloccato, gli ho detto che la soluzione è solo sua: ne deve prendere atto, se il suo potenziale è cento ne sta portando venti».

Le indicazioni dei nazionali

Infine, Sarri ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, soffermandosi in particolare su Kolasinac, Krstovic e Scalvini.

«Le indicazioni delle Nazionali dicono che Kolasinac e Krstovic sono in un buon momento, Scalvini ha fatto un rientro prematuro ma è andato in crescita giocando bene con la Francia e pagandola tre giorni dopo col Belgio».