Nel presentare la sfida contro il Pafos, Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha incalzato cosÃ¬ i giornalisti sul modo di giocare della sua squadra

Marco Astori
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Intervenuto in conferenza stampa ieri per presentare la sfida contro il Pafos in Conference League, Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, ha incalzato cosÃ¬ i giornalisti sul modo di giocare della sua squadra.

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«Siete sicuri che le squadre vincenti come lâ€™Inter non abbassino spesso il blocco di 20 metri dentro la loro metÃ  campo per difendersi, come stiamo facendo noi?

Carnesecchi
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Dobbiamo solo toglierci le catene, ci vogliono attributi a cambiare modulo dopo anni, era arrivato il momento di farlo. Dobbiamo essere spavaldi e propositivi, io ambisco ad essere il miglioreÂ», riporta il Corriere di Bergamo.

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