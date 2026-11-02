L’Inter si prepara alla sfida contro il Feyenoord di Champions League. Domani sera i nerazzurri scenderanno in campo al De Kuip di Rotterdam per il match contro gli olandesi.

L’obiettivo della squadra di Chivu è quello di archiviare il derby perso per 3-1 contro il Milan e conquistare un’altra vittoria in Champions League dopo quella per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro.

Ma qual è la probabile formazione che Cristian Chivu è intenzionato a mandare in campo?

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Feyenoord-Inter, le probabili scelte di Chivu

“In difesa praticamente scelte obbligate, perché Bastoni è squalificato e quindi Bisseck, Akanji e Carlos Augusto dovrebbero essere davanti a Martnez. A centrocampo, a sinistra torna titolare Federico Dimarco. A destra c'è Diouf in ballottaggio con Spence, e su questo dobbiamo aspettare soltanto le decisioni finali” spiega Sky Sport.

"Barella, Calhanoglu, Zielinski. Ma attenzione, perché c'è anche Mkhitaryan che vuole contendere la maglia a Zielinski o a Calhanoğlu. Nel caso in cui stesse fuori il turco, chiaramente Zielinski play, Mkhitaryan mezzala sinistra”.

“Davanti Thuram, in questo momento imprescindibile, non può mancare - tra l'altro l'Inter vinse qui nel 2025 con gol di Thuram e di Lautaro Martínez - e con lui dovrebbe esserci Pio Esposito. Calcoliamo che poi domenica ci sarà il Como, quindi Pio Esposito e Bonny un po' si alterneranno nel ruolo da titolare e anche nel dare un po' di fiato a Thuram appena possibile”.