Domani l'Inter sfiderà alle ore 13.30 (italiane) il Manchester City al Kai-Tak Stadium di Honk Kong. Alla vigilia della prima partita della tournée estiva dei nerazzurri, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa.

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Affrontando il tema relativo al mercato, il tecnico nerazzurro, rivolgendosi a un giornalista inglese, ha risposto così: "Sarebbe bello se le vostre squadre spendessero di più i loro soldi all’estero che in patria, dove i prezzi sono altissimi… ma noi siamo riusciti a prendere John Stones che aggiunge molto alla nostra difesa in termini di qualità, esperienza e personalità"