Il VAR viene decisamente impiegato meno: all'allenatore nerazzurro, in conferenza stampa, hanno chiesto cosa ne pensa
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Nelle prime settimane di campionato, la nuova linea dettata agli arbitri dal designatore Orsato ha portato ad una grossa riduzione dell'impiego del VAR in Serie A. A mister Chivu, in conferenza stampa, hanno chiesto cosa ne pensa del nuovo metro adottato dalla classe arbitrale che ha deciso di privilegiare le decisioni prese sul campo. Nella gara contro il Napoli, poi vinta 3 a 2 in rimonta dalla sua Inter, c'era stata una polemica su un presunto fallo di mano di Lobotka in un'azione con Barella. Gli opinionisti si sono divisi sulla consistenza del possibile rigore. L'allenatore ci aveva scherzato in pratica su nell'allenamento che precedeva la partita col Real.
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