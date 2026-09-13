Nelle prime settimane di campionato, la nuova linea dettata agli arbitri dal designatore Orsato ha portato ad una grossa riduzione dell'impiego del VAR in Serie A. A mister Chivu, in conferenza stampa, hanno chiesto cosa ne pensa del nuovo metro adottato dalla classe arbitrale che ha deciso di privilegiare le decisioni prese sul campo. Nella gara contro il Napoli, poi vinta 3 a 2 in rimonta dalla sua Inter, c'era stata una polemica su un presunto fallo di mano di Lobotka in un'azione con Barella. Gli opinionisti si sono divisi sulla consistenza del possibile rigore. L'allenatore ci aveva scherzato in pratica su nell'allenamento che precedeva la partita col Real.

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«In cosa possono migliorare gli arbitri? Sono contento del metodo, perché meno var c’è e più intensità nel gioco c’è, più trame di gioco ci sono. Le riprese veloci in pochi secondi sono importanti, perché danno ritmo alla partita, ci sono meno perdite di tempo. Anche quelli che sfiorati restano a terra. Mi piace, sono tutti consapevoli che se fai finta di qualcosa esci e la squadra rimane in dieci per un minuto. Sui rigori ci sono situazioni in cui il var deve intervenire, l’arbitro non ha visuale di gioco per prendere una decisione importante, giusto che ci sia anche quello, ma meno c'è è meglio è per tutti. Nessuno vuole togliere il VAR ma mi piace quello che stanno facendo, mi piace l'atteggiamento, dare più possibilità al gioco, lasciare all'arbitro le responsabilità e il pallino. Mi piacerebbe vedere più dialogo a volte con dei giocatori, ma capisco che c'è tanta pressione da parte loro e quindi va bene anche così», ha detto a questo proposito l'allenatore dell'Inter. (Fonte: FCIN1908.it)