Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Prima conferenza stampa dell'anno per Cesc Fabregas, che ha parlato in vista dell'impegno di sabato contro l'Udinese nella prima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti:

Come si affronterà questa stagione? E come reputa le amichevoli?

"È stata una bella crescita, poi alla fine la salvezza è la salvezza. Quest'anno si inizia da zero. Zero partite, zero punti. Tutte le squadre crescono, fanno mercato, vediamo come si partirà. Piano piano dobbiamo ritrovare chi eravamo l'anno scorso e provare a migliorare. Questa è una stagione molto speciale, facciamo tre competizioni, mai fatto prima d'ora. Abbiamo una squadra giovanissima, alcuni calciatori e membri dello staff non le hanno mai affrontate. Giocheremo ogni tre giorni. Ci sono tantissime incognite. Niente di ego, poi si vedrà. La prima stagione di tante, ma niente pressione. La Champions è un regalo, ma Serie A e Coppa Italia sono molto importanti".

"Vogliamo far crescere i giocatori. Non dobbiamo sviare quel che siamo. Il proprietario (Robert Budi Hartono, ndr) a Londra mi ha chiesto di sviluppare i giocatori giovani, che continuano a crescere. Juve e Milan quest'anno magari faranno meglio di te, come Roma e Fiorentina, l'Inter...".

(Fonte: TMW)