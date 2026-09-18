Chiamata con la Spagna per il portiere dell'Inter Josep Martinez. In conferenza stampa oggi il ct della Spagna Luis De La Fuente ha parlato così

Marco Astori
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Chiamata con la Spagna per il portiere dell'Inter Josep Martinez. In conferenza stampa oggi il ct della Spagna Luis De La Fuente ha motivato così la sua decisione.

josep martinez vs udinese
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"Joan è infortunato e abbiamo portato Josep. Era con me con l'Under 21. Ci fidiamo molto di lui. Quando facciamo una lista vediamo quali bisogni avremo nelle partite. Come può non esserci continuità con i giocatori che hanno vinto tutto? Fortunatamente abbiamo giocatori molto bravi per coprire qualsiasi tipo di battuta d'arresto".

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