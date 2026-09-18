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Chiamata con la Spagna per il portiere dell'Inter Josep Martinez. In conferenza stampa oggi il ct della Spagna Luis De La Fuente ha motivato così la sua decisione.

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"Joan è infortunato e abbiamo portato Josep. Era con me con l'Under 21. Ci fidiamo molto di lui. Quando facciamo una lista vediamo quali bisogni avremo nelle partite. Come può non esserci continuità con i giocatori che hanno vinto tutto? Fortunatamente abbiamo giocatori molto bravi per coprire qualsiasi tipo di battuta d'arresto".