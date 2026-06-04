FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa De Laurentiis: “Inutile che scassate il pasticciotto. Anche se avessi un allenatore…”

partite

De Laurentiis: “Inutile che scassate il pasticciotto. Anche se avessi un allenatore…”

De Laurentiis: “Inutile che scassate il pasticciotto. Anche se avessi un allenatore…” - immagine 1
Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche del futuro allenatore, destinato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto in conferenza stampa per presentare i prossimi ritiri estivi del Napoli, il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche del futuro allenatore, destinato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte:

De Laurentiis: “Inutile che scassate il pasticciotto. Anche se avessi un allenatore…”- immagine 2
DAZN

"Dobbiamo parlare dei miei rapporti con città, Comune e Regioni per quanto attiene il problema stadio. Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione. La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona".

De Laurentiis: “Inutile che scassate il pasticciotto. Anche se avessi un allenatore…”- immagine 3
DAZN

"Lì vi concederò una lunga intervista in cui risponderò e vi provocherò, e voi farete lo stesso. Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. E' inutile che continui a scassare il pasticciotto".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça”
Palestra: “Mi sento pronto al grande salto. Per la prossima stagione chiedo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA