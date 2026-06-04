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De Laurentiis: “Inutile che scassate il pasticciotto. Anche se avessi un allenatore…”
Intervenuto in conferenza stampa per presentare i prossimi ritiri estivi del Napoli, il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche del futuro allenatore, destinato a raccogliere l'eredità di Antonio Conte:
"Dobbiamo parlare dei miei rapporti con città, Comune e Regioni per quanto attiene il problema stadio. Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione. La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona".
"Lì vi concederò una lunga intervista in cui risponderò e vi provocherò, e voi farete lo stesso. Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. E' inutile che continui a scassare il pasticciotto".
(Fonte: TMW)
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