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Intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Grazioli a Roma, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del tema ultras, chiamando in causa anche l'Inter.

Ecco le sue parole:

"Perché sono contro? Il calcio deve essere passione, partecipazione, è altamente educativo per i bambini. Non puoi avere gli ultras che sono di radice mafiosa, ndranghetana e camorrista. Intanto che i questori, prefetti, i ministri dell’Interno non prenderanno in mano la situazione. Avete visto cosa è successo all’Inter un anno e mezzo fa? Avete visto tutti, no?".

(Fonte: Sport Mediaset)