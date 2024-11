Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Napoli, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così dell'ambizione scudetto della Dea: "Mancano 27 partite, se per te l'Atalanta è da scudetto rispetto al tua opinione. Le partite però sono tutte diverse, non so se riusciremo ad avere sempre un tessuto così forte.