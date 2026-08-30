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"Obiettivi? Bisogna conoscere anche gli avversari, anche gli altri si stanno attrezzando in modo notevole e dispendioso. Noi siamo una squadra con più soluzioni e robustezza superiore rispetto all'anno scorso. Onestamente io guardo alla mia squadra e sono contento dei miei giocatori, credo che potremo dare continuità allo scorso anno e anche migliorarci". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con il Lecce.

"Di obiettivi non ne abbiamo ancora parlato con i Friedkin, non c'è stato tempo - ha spiegato -. Quindi vedremo, intanto cominciamo a giocare a Lecce perché quello che conta è l'espressione del campo. Poi noi sotto l'aspetto dello spirito siamo tra i primissimi". Per la gara di domani tutti recuperati "tranne Rensch e Pellegrini che si torneranno ad allenare la prossima settimana con il gruppo", mentre "Soulé e Molina saranno della partita".

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Infine un commento sugli accoppiamenti Champions: "Io credo siano tutte belle partite. Andiamo a giocare in trasferta in stadi caldi e difficile come Istanbul, Atene e Manchester, oltre che Parigi. Questa è la Champions, poi dopo a livello di risultati e qualificazioni, i primi otto sono molto difficili sempre da raggiungere, quello di stare negli spareggi è l'obiettivo. Ma per noi sarà bello respirare quell'aria lì, la Champions ci deve aiutare a fare meglio in anche campionato".

(ANSA)