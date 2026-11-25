Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sebastian Hoeness, tecnico dello Stoccarda, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Penso che abbiamo approcciato molto bene, abbiamo avuto opportunità molto importanti, soprattuta con Demirovic. Abbiamo messo molto coraggio, dopo 15 minuti ha preso il controllo l'Inter: abbiamo difeso come collettivo, ci siamo riusciti fino a un certo momento. Nella fase finale del primo tempo abbiamo concesso troppo, facendo errori che non possono succedere e questo mi fa arrabbiare, ma abbiamo dimostrato che abbiamo avuto delle possiblità e dovevamo dare meno spazio a loro. Nella ripresa abbiamo fatto cose diverse. Avremmo dovuto essere più reattivi. L'Inter è fortissima, l'avevamo detto, e la situazione del rigore è molto amara, un fallo di mano. Abbiamo avuto grande intensità nella loro area di rigore, anche nel recupero della palla. Andiamo a casa con l'amaro in bocca. Avremmo dovuto fare meglio in difesa.

Getty Images

Devo dire che la squadra ha fatto tutto, ha creato, la sensazione è che sulle palle ferme non ci siamo comportati così bene. Ci siamo arrivati vicino, avremmo potuto fare quel mezzo passo in più in alcune situazioni. L'Inter è stata molto cinica, abbiamo protestato su alcune situazioni, pensavamo di poter avere un rigore. Abbiamo dato il massimo fino alla fine, dobbiamo rivedere alcune situazioni, dobbiamo gestire meglio alcuni momenti della partita. La prestazione è positiva, una grande squadra, con coraggio, al livello di uno stadio così e di una squadra così. Possiamo dire la nostra, è un buon segno, una prestazione positiva. Dobbiamo lavorare ancora di più e portare a casa ciò che di positivo abbiamo fatto".

Getty Images

Come spiega le sue scelte di formazione?

"Abbiamo voluto un baricentro molto forte, ci serviva di più un numero 8 in mezzo. Ho chiesto a Führich un sacrificio in più. Ce l'abbiamo fatta in tante cose, ai ragazzi ho poco da rimproverare. Penso anche alle sensazioni che ho, e si è visto dalla formazinoe che ho scelto di mettere in campo".