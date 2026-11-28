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Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa, al triplice fischio di Inter-Genoa, arrivano anche le parole di capitan Lautaro Martinez. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il campionato era molto equilibrato, la Serie A sta crescendo tantissimo. Oggi siamo dietro, bisogna migliorare e cercare di ripulire tutti gli errori che stiamo commettendo per minimizzare questa cosa e recuperare in fretta la testa della classifica, è sempre questo il nostro obiettivo".

E' questo il livello su cui volete restare?

"Abbiamo approcciato bene la gara e siamo riusciti a gestirla contro una squadra allenata da un bravo allenatore, che mi piace. Bisogna tenere la gestione nel tempo, in tante partite come a Bergamo non ci siamo riusciti. E' importante recuperare per tornare dove vogliamo".

Ci racconti il momento che sta vivendo Thuram?

"Nessuno fa meglio di me e lui in Serie A? Sono numeri che confermano che stiamo lavorando bene, lui in particolare. E' sempre sorridente, lo apprezzo tanto, il contrario mio (ride, ndr). E' positivo, si è preso la responsabilità ed è un giocatore molto importante. Abbiamo parlato tante volte, deve continuare così".

Quanto ti piacerebbe indossare la 10 argentina?

"Per me è speciale, l'hanno indossato Diego e Leo che per me è il migliore della storia del calcio. Ancora non si sa, noi non sappiamo nulla. Mi piacerebbe certo, vedremo alle prossime convocazioni".