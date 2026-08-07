Alla vigilia di Inter-Juve, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro i nerazzurri. "Sono partite dove si riesce a vedere la mentalità della squadra, a rendersi conto se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. E' chiaro che l'Inter è una squadra tostissima come lo è stato il Chelsea, per cui ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita, di non avere difficoltà nell'atteggiamento perché l'Inter potrebbe trovare dei vantaggi se non riusciamo ad essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, per sperimentare cose nuove".

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Potremo vedere Yildiz dall'inizio?

"Giocherà di più, oggi non c'erano tre o quattro giocatori in campo per gestione dei carichi e delle fatiche che si stanno accumulando. Non è facile organizzare questi eventi. Però sono fatiche in più e nelle prossime ore ci confronteremo per vedere se hanno recuperato. Se sarà titolare lo dirò domani dopo la partita. Ma le intenzioni sono di fargli giocare un tempo o quasi un tempo"

L'ultimo Juve-Inter ha generato tante polemiche. Rivedrete Bastoni dopo un po' di tempo, cosa ne pensa?

"Sarà semplice, noi daremo seguito a quello che abbiamo fatto dopo quella partita. Non abbiamo creato grossi strascichi, non abbiamo riparlato di quelli che sono stati i comportamenti dei giocatori in campo. Vogliamo solo fare una bella partita contro i più forti del nostro campionato e riuscire a imparare più cose possibili per arrivare al loro livello"