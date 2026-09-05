Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha commentato quanto accaduto questo pomeriggio al Meazza nel match appena terminato contro l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Cosa bisognava fare? Bisognava non prendere gol, invece l'1-2 è stato preso in maniera molto leggera. E' stata un'ottima partita, potevano vincerla entrambe, ma alla fine l'hanno vinta loro. Bisogna rimaner sereni, perché bisogna migliorare l'attenzione in certi momenti della partita. Abbiamo preso 5 gol in 2 partite, questo non deve più accadere".

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Il passaggio al 5-4-1 ha dato più coraggio all'Inter?

"Non è una questione di sistema di gioco. In quel momento c'era Hojlund che aveva lavorato il cambio e ha chiesto il cambio, Badiashile era alla prima partita, ma magari di testa poteva darci una mano. Il calcio non ha una logica e quindi abbiamo preso gol su due colpi di testa".

Ha sbagliato cambi?

"Non era semplice, ma in quel momento o mettevo lui o Beukema. Non riuscivamo a ripartire, stavamo avendo un grande forcing. La partita si è capovolta in un attimo: loro sono molto forti, quando sentono che sei in difficoltà ti azzannano. Ho cercato di mettere centimetri in area, noi e loro abbiamo avuto occasioni, ma se te sbagli e loro fanno gol... vincono loro. Quelli che sono entrati hanno fatto bene, Badiashile e Beukema non avevano mai giocato, dovevo sceglierne uno. In quel momento abbiamo perso un pochino le distanze, potevamo far meglio. Stasera è stato brutto, perché abbiamo giocato anche bene ma abbiamo perso alla fine. Nell'ultimo minuto del primo tempo abbiamo avuto le stesse situazioni che erano successe contro il Como domenica scorsa: su quello bisogna migliorare. Siamo all'inizio del campionato, sicuramente migliorerà la condizione di alcuni. Bisogna essere fiduciosi".

Ti aspettavi di più dal mercato?

"Sapevamo che l'Inter è una squadra forte, è nettamente più forte delle altre. Oggi è stata una bella partita, noi siamo stati all'altezza della squadra più forte".

Il calcio è uno sport del diavolo come spesso dici?

"Sulle occasioni sbagliate sapete cosa mi è venuto in mente? Inter-Juventus dello scudetto, la stessa partita, ma quella volta vincemmo noi. Bisogna star sereni però nel calcio".