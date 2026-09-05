Non solo Massimiliano Allegri in conferenza stampa dalla sponda azzurra dopo Inter-Napoli. Anche Matteo Politano, calciatore che aveva sbloccato la partita, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908.it: "Cosa lascia questo risultato? Tanto rammarico, perché trovarti avanti di due gol a San Siro... porta un dispiacere. Dovevamo portarla a casa, perché dopo il 2-2 abbiamo avuto due occasioni e lì la partita sarebbe girata in altro modo. Il calcio è così, quando non fai gol contro l'Inter la paghi. C'è tanto rammarico, tanto da lavorare, ma siamo sulla strada giusta".

Cosa vi ha detto Allegri prima di venire qui negli spogliatoi?

"Cercavamo di fare una fase difensiva perfetta, perché l'Inter è una squadra che viene avanti con tanti uomini. Abbiamo lavorato bene nel primo tempo, poi negli ultimi 25' abbiamo concesso troppe palle gol e purtroppo è andata così".

Cosa vi siete detti?

"Dobbiamo stare tranquilli, siamo all'inizio del campionato e con un nuovo allenatore, per cui ci sta trovare qualche difficoltà. Il calendario ci ha messo di fronte degli scontri diretti nelle prime partite, c'è da prepararsi e cercare di recuperare in fretta in vista della prossima partita".