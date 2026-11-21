Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia ha risposto anche alle parole di Antonio Conte
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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia ha risposto anche alle parole di Antonio Conte nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio in merito a un suo possibile ritorno a Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero:
Sulle parole di Conte e Zidane?"Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore".
Avrebbe fatto le stesse dichiarazioni di Conte?"Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".
Questa è l'ultima possibilità di agganciare la vetta?"C'è ancora possibilità di agganciare delle posizioni davanti, il nostro obiettivo non è arrivare da qualche parte ma diventare qualcosa. Attraverso ciò che diventerai poi puoi fare delle buone classifiche e dei buoni risultati".
(Fonte: TMW)
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