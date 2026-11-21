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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Venezia ha risposto anche alle parole di Antonio Conte nell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio in merito a un suo possibile ritorno a Torino. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero:

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Sulle parole di Conte e Zidane?

Avrebbe fatto le stesse dichiarazioni di Conte?

"Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore"."Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".

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Questa è l'ultima possibilità di agganciare la vetta?

"C'è ancora possibilità di agganciare delle posizioni davanti, il nostro obiettivo non è arrivare da qualche parte ma diventare qualcosa. Attraverso ciò che diventerai poi puoi fare delle buone classifiche e dei buoni risultati".

(Fonte: TMW)