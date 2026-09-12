L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo
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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni:
Come sta la squadra?"Ci dispiace per quello che é successo a Locatelli e ovviamente questo ridistribuisce responsabilità a tutti, lui non si toglie la maglia nemmeno dopo essersi fatto la doccia. Sappiamo quanto ci tiene a dare il contributo oltre il suo vivere la vita quotidiana, è sempre attento alla sorte della Juventus. Questo ha determinato in tutti una responsabilità che si è vista in tutti, ho visto una squadra vogliosa, disponibile a lottare contro qualsiasi situazione gli venga contro. Li ho visti seri, professionali. Sulla porta abbiamo incontrato Kolo Muani: è venuto al campo ora, invece che all’ora di cena, preferendo passare il tempo con i compagni. Questa è la voglia di contribuire o determinare alla squadra la sua forza, ciò che lui sogna per la squadra".
Woltemade può partire titolare?"Valuteremo ma lui si è già fatto apprezzare da tutti dal primo allenamento. Ci ha fatto vedere che sa stare in campo e può ricoprire più ruoli. Sicuramente prima o dopo giocherà domani".
Quanto ha fatto vedere la Champions?Ci ha fatto male e ci ha creato dei problemi. Dobbiamo convivere con questo però diventerà un grande stimolo per noi. Il dolore crea le responsabilità maggiori e crea la voglia di ricollocarsi in quella posizione che ti permette di giocare contro le squadre migliori al mondo".
(Fonte: TMW)
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