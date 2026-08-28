L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Parma
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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni:
È rimasto stupito dopo il clamore delle sue parole su Kolo Muani?"Mi sono fatto il foglio con tutte le dichiarazioni che ho fatto su Kolo Muani, anche quelle belle.. Abbiamo totale fiducia nelle sue qualità, siamo andati a prenderlo, è stato un investimento importantissimo, vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire la fiducia che gli abbiamo dato".
Su Nico e Kessie?"Il mercato è una cosa che è stato scelto di farla così e bisogna accettare questo e trasformarlo in opportunità. I nostri direttori sono lì che lavorano e lo faranno fino all'ultimo per perfezione la squadra. Penso che stiano parlando con Kessie e poi bisognerà vedere se si riesce perché i paletti del Fair Play Finanziario sono stringenti per noi. Kessie è più possibile ma senza uscite per noi diventa impossibile portare gente dentro. Kessie può essere possibile".
Che certezze ha la sua Juve?Noi non giochiamo contro questo/quello, noi giochiamo contro la Juventus e giochiamo tutte le partite da Juventus. Bisogna andare nella metà campo avversaria, quella è una terra di conquista per noi".
(Fonte: TMW)
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