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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni:

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È rimasto stupito dopo il clamore delle sue parole su Kolo Muani?

Su Nico e Kessie?

"Mi sono fatto il foglio con tutte le dichiarazioni che ho fatto su Kolo Muani, anche quelle belle.. Abbiamo totale fiducia nelle sue qualità, siamo andati a prenderlo, è stato un investimento importantissimo, vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire la fiducia che gli abbiamo dato"."Il mercato è una cosa che è stato scelto di farla così e bisogna accettare questo e trasformarlo in opportunità. I nostri direttori sono lì che lavorano e lo faranno fino all'ultimo per perfezione la squadra. Penso che stiano parlando con Kessie e poi bisognerà vedere se si riesce perché i paletti del Fair Play Finanziario sono stringenti per noi. Kessie è più possibile ma senza uscite per noi diventa impossibile portare gente dentro. Kessie può essere possibile".

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Che certezze ha la sua Juve?

Noi non giochiamo contro questo/quello, noi giochiamo contro la Juventus e giochiamo tutte le partite da Juventus. Bisogna andare nella metà campo avversaria, quella è una terra di conquista per noi".

(Fonte: TMW)