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fcinter1908 partite conferenze stampa Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça”
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Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça”
Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato anche del prossimo trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid
In conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Algeria, Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato anche del prossimo trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid.
Ecco le parole dell'allenatore:
"Sì, ha fatto le visite mediche vicino a Zeist. Non so se la cosa sia definitivamente conclusa. Avrei preferito che andasse al Barça (ride, ndr). Se si concretizza, è fantastico per Denzel. Se c'è qualcuno che se lo merita, è lui".
(Fonte: voetbalprimeur.nl)
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