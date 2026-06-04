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Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça”

Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça” - immagine 1
Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato anche del prossimo trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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In conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Algeria, Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha parlato anche del prossimo trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid.

Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça”- immagine 2
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Ecco le parole dell'allenatore:

Koeman: “Dumfries? Sì, ha svolto le visite mediche. Avrei preferito il Barça”- immagine 3

"Sì, ha fatto le visite mediche vicino a Zeist. Non so se la cosa sia definitivamente conclusa. Avrei preferito che andasse al Barça (ride, ndr). Se si concretizza, è fantastico per Denzel. Se c'è qualcuno che se lo merita, è lui".

(Fonte: voetbalprimeur.nl)

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