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Non si ferma più la Lazio di Gattuso, che batte anche il Lecce e vola momentaneamente a +4 sull'Inter in testa alla classifica. Queste le parole dell'allenatore biancoceleste Gattuso in conferenza stampa dopo il match:

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Si può dire che anche lei è stupito di quello che sta ottenendo la sua Lazio? Sta pensando a fare meglio di quanto pensato a inizio anno?

Di cosa è più orgoglioso?

"Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto lo vedremo quando mancheranno 8-9 partite. Sono stupito dalla mentalità, oggi per i primi 15 minuti non abbiamo fatto bene"."Sono orgoglioso di come questa squadra lavora. Ieri ero tranquillo, oggi abbiamo messi in campo Pedraza, Diogo Leite e Doekhi che non avevano mai giocato insieme. La tranquillità me la danno i dati, le loro prestazioni e il loro senso di appartenenza. Forse questo è il merito che voglio prendermi, sono riuscito in poco tempo a rendere questa squadra una famiglia".

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C'è un giocatore che ti ha sorpreso per qualcosa in particolare oggi?

Crede che ci sia bisogno di questo mese per preparare psicologicamente l'impegno della Supercoppa?

"Io non ho salvato la vita a nessuno, Frattesi è un capoccione ed esagera sempre. Lui ha bisogno di affetto come tanti giocatori, ma poi deve anche prendere delle mazzate sui denti perché vuole giocare come dice lui ma non è facile. Il merito è suo, sono contento che ha segnato di sinistro, è una roba grossa. Io però sono contento di tutti, è bello allenare questo gruppo. È vero che le vittorie aiutano, ma questa è una squadra che fa bene"."Per me la Supercoppa è un regalo, io non c'entro nulla e avrò la fortuna di giocarla. Non sarà un impiccio, ti gioca una coppa in una partita, ma manca del tempo. Manca un mese esatto, non possiamo pensare alla coppa".

(Fonte: TMW)