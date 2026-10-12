L'allenatore nerazzurro nella sala stampa di Appiano Gentile presenta la sfida valida per il secondo turno di Champions League

Daniele Vitiello
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VIDEO FCIN1908 / Rifinitura Inter-Bruges, Dimarco interviene su Sucic nel torello

Riprende anche il cammino in Champions League per l'Inter. I Campioni d'Italia, dopo aver battuto il Parma in campionato, cercano un altro sorriso davanti ai propri tifosi per cancellare la sconfitta del mese scorso contro il Real Madrid. A San Siro arriva il Club Brugge, desideroso di togliersi una soddisfazione importante. Qui le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa ad Appiano Gentile, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it.

Conferenza di Cristian Chivu

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