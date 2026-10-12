L'allenatore nerazzurro nella sala stampa di Appiano Gentile presenta la sfida valida per il secondo turno di Champions League
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Riprende anche il cammino in Champions League per l'Inter. I Campioni d'Italia, dopo aver battuto il Parma in campionato, cercano un altro sorriso davanti ai propri tifosi per cancellare la sconfitta del mese scorso contro il Real Madrid. A San Siro arriva il Club Brugge, desideroso di togliersi una soddisfazione importante. Qui le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa ad Appiano Gentile, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it.
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