L'allenatore nerazzurro nella sala stampa di Appiano Gentile presenta la sfida valida per il terzo turno di Champions League
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Riprende anche il cammino in Champions League per l'Inter. I Campioni d'Italia, dopo aver battuto il Bologna in campionato, sperando di poter invertire la rotta in Europa e cancellare le due sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge. Domani al Meazza arriva lo Shakhtar Donetsk per il terzo impegno del girone. Qui le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa ad Appiano Gentile per presentare l'impegno, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it.
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