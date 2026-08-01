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Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match amichevole contro l'Inter: "È importante che abbiamo iniziato tutti insieme dieci giorni fa. Ora introduciamo alcuni nuovi concetti e vogliamo vedere dei risultati domani. Questa è la cosa più importante. Domani è la prima partita. È sempre un'opportunità per migliorare, per crescere. Siamo in una fase in cui è importante giocare questo tipo di partite, per la condizione fisica. Siamo felici di essere qui, di allenarci qui e di giocare domani.

Foto mancity.com

Ogni manager può apportare qualcosa di diverso. Il mio obiettivo e il mio dovere è quello di introdurre nuove idee. Al momento, sono molto soddisfatto di quelli che abbiamo qui. Ho a disposizione molti giovani giocatori, bravi giocatori, pieni di energia. Quindi, quando inizierà la stagione, avremo a disposizione tutti i nostri giocatori più esperti, che saranno importanti per il campionato, senza dubbio".