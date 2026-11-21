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"Tutti sono pronti e a disposizione. Abbiamo dovuto gestire i carichi di lavoro visto che alcuni hanno giocato. Sono contento che i nostri tesserati giocano, è il modo migliore per mantenere la forma atletica. Pavlovic sta migliorando, sarò convocato anche se non so se è pronto per giocare dall'inizio. Vuole giocare e vorrei che fosse titolare, ci manca il suo fuoco dentro. Ma è convocato".

Sky

Lo dice il tecnico del Milan Ruben Amorim alla vigilia della sfida contro il Frosinone a San Siro per la ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali, conferenza in cui è presente anche il proprietario del club Gerry Cardinale.

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"Il Frosinone è divertente da vedere, fa tanti sprint. Il Milan - spiega l'allenatore rossonero - è la seconda squadra per numero di sprint e possiamo contrastare la loro velocità. E' difficile capire il loro stile di gioco, c'è una logica nel caos che presentano in campo e sono migliori di noi negli ultimi trenta metri. E' lo stesso messaggio detto prima della partita contro il Venezia, serve massima concentrazione perché sono squadre che possono farci male".