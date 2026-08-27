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L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato a San Siro contro il Venezia. Ecco le sue dichiarazioni:

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Domani cambierà la formazione?

Leao e Ricci?

"Noi dobbiamo creare un meccanismo, pur mantenendo la stabilità della squadra durante la stagione. È impossibile essere competitivi in tutte le partite e in tutti i tornei se giocano sempre gli stessi. E noi vogliamo vincere dei titoli, quindi le rotazioni sono necessarie. Troveremo avversari nettamente diversi, quindi dobbiamo trovare di partita in partita gli uomini giusti per affrontare man mano avversari diversi"."Leao ha un solo allenamento, non è in condizione di giocare domani. Io cercherò di scegliere i migliori per domani".

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Che emozioni hai per domani?

Perché segui da inginocchiato la partita?

"Sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità, ma cercherò di godermi l'occasione. Mi aspetto una partita molto difficile. Se si guarda solo al risultato, l'impressione di Venezia-Lecce può essere un'altra. Invece loro sono veramente forti. Noi dobbiamo essere intelligenti e umili, pressando e correndo tanto, gestendo bene il possesso palla. Loro cercheranno di marcare a uomo a tutto campo. Ciò che mi ha colpito della Serie A è che bisogna vendere meglio questo prodotto del calcio italiano: ci sono bei modi di vedere il calcio, allenatori intelligenti. E come si vende il prodotto è importante quanto la qualità stessa del prodotto: in futuro bisogna venderlo meglio. Il Venezia verrà a San Siro senza pressioni, noi abbiamo responsabilità. Dobbiamo ragionare con la palla, umiltà è la parola chiave"."Non ci ho mai pensato, mi muovo senza neanche pensarci. Per noi è meglio se la stampa non ci vede per lo Scudetto. Noi dobbiamo pensare alle partite senza che il nostro livello di prestazione scenda troppo. Ci vuole continuità di rendimento".

(Fonte: TMW)