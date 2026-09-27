Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia
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Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:
"Sicuramente una partita ai fini del risultato decisiva. Anzi, importantissima. Sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta... ma darò tutto per la Turchia. Mi hanno accolto, sostenuto e fatto sentire uno di loro. Darò il meglio per la mia nazione".
Ha diverse assenze. Che squadra siete?"Non mi mancavano le anticipazioni da dare sulle formazioni. Qualcosa cambieremo, giocando 4 partite di questo livello è inevitabile. Abbiamo assenze importantissime, anche fossero state due gare. Credo molto nella gradualità e nell'inserimento di alcuni ragazzi".
Donnarumma? L'avete studiato?"Avrei tolto lui. Giocatore straordinario, copre la porta in maniera incredibile".
(Fonte: TMW)
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