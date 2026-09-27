Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia

Marco Macca
Screenshot 2026-09-26 alle 20.02.20

VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

Montella

"Sicuramente una partita ai fini del risultato decisiva. Anzi, importantissima. Sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta... ma darò tutto per la Turchia. Mi hanno accolto, sostenuto e fatto sentire uno di loro. Darò il meglio per la mia nazione".

montella

Ha diverse assenze. Che squadra siete?

"Non mi mancavano le anticipazioni da dare sulle formazioni. Qualcosa cambieremo, giocando 4 partite di questo livello è inevitabile. Abbiamo assenze importantissime, anche fossero state due gare. Credo molto nella gradualità e nell'inserimento di alcuni ragazzi".
Montella

Donnarumma? L'avete studiato?

"Avrei tolto lui. Giocatore straordinario, copre la porta in maniera incredibile".

(Fonte: TMW)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti