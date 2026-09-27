VIDEO FCIN1908 / Ferrara: "Difficile star dietro a Inter e Roma: lo scontro diretto ha mostrato..."

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Il ct della Turchia, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League contro l'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sicuramente una partita ai fini del risultato decisiva. Anzi, importantissima. Sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta... ma darò tutto per la Turchia. Mi hanno accolto, sostenuto e fatto sentire uno di loro. Darò il meglio per la mia nazione".

Ha diverse assenze. Che squadra siete?

Donnarumma? L'avete studiato?

"Non mi mancavano le anticipazioni da dare sulle formazioni. Qualcosa cambieremo, giocando 4 partite di questo livello è inevitabile. Abbiamo assenze importantissime, anche fossero state due gare. Credo molto nella gradualità e nell'inserimento di alcuni ragazzi"."Avrei tolto lui. Giocatore straordinario, copre la porta in maniera incredibile".

(Fonte: TMW)