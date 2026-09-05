Partita dominata dall'inizio alla fine dal Real Madrid che però perde 1-0 sul campo del Betis (gol di Parrott all'81') nel turno di Liga prima dell'esordio in Champions League contro l'Inter.

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Ecco le parole di José Mourinho in conferenza post partita, con il Real Madrid che ha colto anche tre traverse e che ha sbagliato un rigore con Mbappé nei minuti finali di partita:

"Congratulazioni al Betis, ha giocato per pareggiare ed è stato fortunato. Se fosse finita in pareggio ce ne saremmo andati frustrati perché abbiamo fatto meglio di loro, quindi immaginate come ci sentiamo dopo una sconfitta".

Rigore di Mbappé andava ripetuto? E il gol annullato ad Espi?

Getty Images

"Non ho visto bene e non l'ho rivisto neanche nello spogliatoio, quindi non posso commentare. Penso che la squadra abbia giocato una grande partita. A volte si perde e non si capisce il perché; a volte si perde e non si sa come spiegarlo. Abbiamo dominato, con difensori centrali imperiosi che hanno controllato assolutamente tutto, molto gioco offensivo e tantissime occasioni da gol"

Su Arda Guler

"È stato difficile sostituire Arda, sì. Molto difficile. Perché stava giocando benissimo. I giocatori del Betis sono... in questo senso, sono più intelligenti di quelli del Real Madrid. I giocatori del Real Madrid sono stati ingenui, persino troppo. La prima azione della partita è stata un cartellino giallo netto per un giocatore che ha commesso fallo su Valverde. Un minuto dopo, un altro giallo per un giocatore che ha commesso un fallo grave su Vinicius. Ma i giocatori del Real Madrid si sono rialzati subito. I giocatori del Betis sono più intelligenti... sono più intelligenti. E ovviamente, con il supporto di una tifoseria fantastica che li spinge, che mette pressione... riescono a ottenere questo tipo di risultati. Non so come Arda abbia potuto finire il primo tempo con un cartellino giallo. Ha commesso un piccolo fallo e ha preso un cartellino giallo. Ma poi gli sono stati addosso tutti, ovviamente. E ho dovuto sostituirlo perché avevo la sensazione che si trovasse in una situazione rischiosa. Ed è stato difficile sostituirlo, sì"

Cosa hai detto ai giocatori entrati nel secondo tempo?

"La squadra è sempre stata brava. Il Betis ha fatto qualche contropiede, il che è normale. E poi, la partita è stata tutta sul Real Madrid. Non ho visto le statistiche, i dati... ma posso immaginare che abbiamo fatto... non solo possesso palla, perché il possesso spesso non significa nulla, ma ne abbiamo creato molto. Abbiamo fatto, non so, 10, 15, 18 tiri in porta. Abbiamo sbagliato tre o quattro occasioni chiare. Il portiere ha fatto tre o quattro parate impressionanti. Le sostituzioni non sono state fatte perché non fossi contento della squadra, ma per togliere quelli che avevano il cartellino giallo"

Ti è piaciuto l'arbitro?

"Guardate... non so perché ho preso un cartellino giallo, ma va bene, lo accetto. Mi sono alzato perché un giocatore del Betis sembrava morto lì in piedi davanti alla panchina... ma non lo so. La situazione del rigore, il replay del rigore, il gol di Espí... non lo so, non posso dirvelo. Ho visto un sacco di gente frustrata in panchina, che guardava i replay. Io non li ho visti. Non posso commentare. Penso che abbia lasciato che il gioco scorresse, cosa che mi piace. In questo senso, mi piace sempre un arbitro che lascia che il gioco scorra. Il modo in cui ha gestito i cartellini gialli nel primo tempo, che il Betis sia andato all'intervallo senza cartellini e il povero Arda, che sa solo giocare a calcio, con un giallo... non mi è piaciuto. Ma dopo aver perso una partita, dire che è per colpa di un cartellino giallo, no, non lo farò. Potrei cambiare idea dopo aver rivisto la partita domani. Ma oggi, in base a come è andata la partita, non so perché abbiamo perso. Non posso giustificarlo, perché collettivamente la squadra ha giocato molto bene, molto bene sotto ogni aspetto. Anche individualmente, non ho nulla da criticare a nessun giocatore per il suo atteggiamento. I giocatori hanno dato il massimo. Meritavamo di vincere, ma meritare non ti fa ottenere punti. Congratulazioni al Betis, che ha giocato per pareggiare ed è stato fortunato"

I giocatori devono essere più esperti?

"No, forse non mi sono spiegato bene. La squadra ha lavorato benissimo. Hanno dato il massimo. Il commento 'ingenuo'... è nel senso che i giocatori del Betis hanno quasi cercato di influenzare la decisione dell'arbitro, e i giocatori del Real Madrid, in situazioni che sono chiaramente da cartellino giallo, per esempio, un pestone, che è un fallo da cartellino giallo chiaro... Primo minuto, un pestone su Valverde e lui resta in piedi. È tipico di un capitano del Real Madrid, ma lasciatemi fare un esempio dall'altra parte: quel ragazzo che era sdraiato lì davanti alla mia panchina, pensavo stesse arrivando un'ambulanza, e alla fine non c'era. Questo è quello che intendo. E quando vai a giocare contro squadre con questo tipo di mentalità, è un fattore che gioca a tuo sfavore. Ma sono molto contento dei miei giocatori. Tutti loro. Tutti loro. Come squadra, mi sono piaciuti molto, e individualmente non ho nulla da criticare. E il rigore sbagliato, come dico sempre, quando qualcuno va a tirare un rigore, andiamo tutti insieme. Andiamo tutti insieme".

(AS)