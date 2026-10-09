Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Josè Mourinho non ci sta. E questa volta alza la voce. Il tecnico del Real Madrid, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Villarreal, ha sbottato contro i giornalisti presenti, rei, secondo il suo giudizio, di voler creare polemiche intorno a Mbappé: "Prometto una cosa al pubblico del Bernabeu. Quando un giocatore del Real Madrid non si comporta come tale 24 ore su 24, quando viene meno ai suoi doveri di giocatore e di cittadino, non lo vedrete in panchina. Non avrete l'occasione di fischiarlo, perché se ne starà a casa. Mbappé giocherà, perché sono certo che non abbia deluso il Real Madrid. Mbappé è stato qui; è stato sottoposto a controlli e ha consultato uno specialista esterno a causa dei suoi precedenti problemi al ginocchio, un aspetto che non si può trascurare. C'è stata piena concordanza tra la diagnosi del Real Madrid e quella esterna. È stato previsto un piano di recupero, di cui non è necessario conoscere i dettagli, e poi si è passati a creare problemi dal nulla".

Getty Images

"Evidentemente, i problemi reali che si vedono nel calcio non vi bastavano. Prima l'episodio della discoteca, che non era affatto una discoteca, ma una location allestita per la Paris Fashion Week. Poi la storia della bicicletta in Svizzera: si trattava di un complesso alberghiero composto da piccoli cottage, ognuno dotato di un paio di biciclette per raggiungere l'area comune di quel resort incredibilmente tranquillo; eppure, all'improvviso, sembrava che stesse correndo il Tour de Suisse. Il Madrid è il Madrid, e c'è sempre bisogno di andare a cercare qualcosa. Un giocatore è tale 24 ore su 24, l'ho già detto in passato. Qualsiasi azione significativa, e negativa, compiuta da un calciatore nella vita privata ha inevitabilmente delle ripercussioni. I giocatori del Real Madrid hanno tenuto una condotta professionale esemplare".

Getty Images

"Tutti hanno rispettato gli accordi.Questo è uno dei vostri obiettivi. Non serve essere Einstein per capire che la situazione attuale porta a questo. Di chi è la colpa? Preferisco non fare nomi, potrei sbagliarmi. Non commento il Bernabeu, lo rispetto. La mia speranza è che il Bernabeu sappia essere giusto; e per me, essere giusti significa anche essere intelligenti, saper leggere tra le righe e comprendere le dinamiche e gli obiettivi".